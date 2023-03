La k-pop représente l’image de la Corée du Sud chez les étrangers

ⓒ Big Hit Music

Quelle est la première image qui vient à l’esprit lorsqu’on parle de la Corée du Sud à l’étranger ? Afin d’y répondre, le ministère sud-coréen de la Culture a mené une enquête entre novembre et décembre 2022 auprès de 25 000 étrangers issus de 26 pays au sujet de la culture populaire sud-coréenne.





Selon le résulté récemment publié, c’est la k-pop qui arrive en tête avec 14,3 %, juste devant la cuisine coréenne qui a obtenu 13,2 %. Arrivent ensuite les stars de la hallyu, la vague culturelle coréenne, et les séries télévisées aussi connues sous le nom de k-drama qui représentent respectivement 7,4 et 6,6 %.





A propos des chanteurs les plus appréciés par les consommateurs étrangers, la première place est conservée par BTS (31,3%) et la seconde par Blackpink (10,8%). Parmi les contenus culturels venant de pays du Matin clair, c’est le webtoon, la bande-dessinée numérique, qui est le plus consommé à travers le monde. Son temps de consommation a enregistré une hausse annuelle de 20,9 % ces trois dernières années.





En Amérique du Sud et au Moyen-Orient, le cinéma et la musique étaient plus populaire que la nourriture. A noter que c’est la k-pop qui a jouit de la plus forte popularité en Amérique du Sud. Enfin, 60,3 % des sondés ont déclaré que leur perception globale de la Corée du Sud était devenue positive grâce au k-contenu et 57,1% ont reconnu que la hallyu avait un réel impact sur leur achat de produits et services « made in Korea ».