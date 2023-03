La sortie du premier album solo de Jisoo de Blackpink est imminente

ⓒ YG Entertainment

Selon YG Entertainment, Jisoo va publier le 31 mars prochain son premier album solo baptisé « ME ». Elle deviendra ainsi la quatrième et dernière membre de Blackpink à lancer sa carrière de soliste.





Pour rappel, la première de la bande à avoir sorti un projet en solitaire est Jennie, avec son single « SOLO ». Dévoilé en novembre 2018, celui-ci avait cartonné. Ensuite Rosé et Lisa lui ont emboîté le pas publiant chacune « On The Ground » et « LALISA » dont les préventes se sont élevées respectivement à plus de 400 000 et à 730 000 exemplaires.





Blackpink est actuellement en pleine tournée mondiale faisant déplacer près de 1,5 million de spectateurs en Amérique du Nord et en Europe. De son côté, Jisoo a posé en couverture de Vogue France pour le numéro de mars 2023. Une première chez les artistes de la k-pop.