Lee Gi-kwang revient en tant que soliste

Lee Gi-kwang sera de retour le mois prochain avec un nouveau projet musical. Le membre du boys band Highlight, anciennement appelé BEAST, publiera en avril son nouveau disque en tant que soliste. Sachez que le dernier projet lancé en solo par l’animateur de la célèbre émission de radio KBS Cool FM remonte à il y a quatre ans.





Lee est aujourd’hui de plus en plus reconnu comme un artiste multi-talent. Il a d’ailleurs participé en tant que producteur au 1er opus officiel « DAYDREAM » et au 4e mini-album« AFTER SUNSET » de Highlight. A noter que sa carrière en solo a été lancée en 2017 avec la sortie de son 1er mini-album « ONE ». Il a ensuite publié deux singles « I » puis « Goodbye with a Smile » en 2019.