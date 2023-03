Kang Seung-yoon de Winner organise sa première exposition photo

ⓒ YG Entertainment

Un membre de groupe d’idoles lance sa carrière de photographe. Il s’agit de Kang Seung-yoon, leader du groupe WINNER, formé en 2014 par le label YG Entertainment, à l’issue de l’émission « WIN : Who is Next », diffusée en 2013 sur la chaîne Mnet.





Il faut savoir que l’ancien candidat du fameux télécrochet Super Star K2 diffusé en 2010 sur la même chaîne musicale a d’abord lancé sa carrière de soliste en février 2011 avant d’intégrer le quartette masculin.





La première exposition photo du vocaliste a débuté le 23 mars au StART PLUS situé dans le quartier Seongsu à Séoul. Elle se poursuivra jusqu’au 19 avril. Dans l’espoir de mener de front sa carrière de musicien et celle de photographe avec souplesse, il a opté pour Yoo-yeon comme nom d’artiste.





A noter que Yoo-yeon dont le nom signifie justement « souplesse » en coréen, a déjà présenté ses œuvres lors de l’exposition « KOREAN EYE : Creativity and Daydream » en 2021, puis lors de la foire d’art « StART Art Fair Seoul » en 2022.