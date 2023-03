Kwon In-ha est prêt à mettre le feu

Date : du 8 au 9 avril

Lieu : The Good Theater à Séoul





Une figure emblématique du rock sud-coréen retrouvera son public le mois prochain. Kwon In-ha qui mène sa carrière musicale depuis 1984 va se produire en concert du 8 au 9 avril au Good Theater à Séoul.

Il s’agit de la 4e édition de son spectacle baptisé « rugissement ». Ce titre vient du fait que la puissante voix du musicien fait penser au rugissement d’un tigre. L’artiste va interpréter non seulement des hits intournables de rock mais aussi des tubes de groupes d’idoles comme « NEXT LEVEL » d’aespa et « Event Horizon » de Youn-ha. Il faut savoir que Kwon In-ha est aujourd’hui très actif en ligne. Sa chaîne YouTube officielle compte plus de 300 000 abonnés.