Les enjeux de la production de blé en Corée du Nord

C’est en 2021 que la Corée du Nord a commencé à accorder une importance particulière à la production de blé. Lors de son discours de politique générale, le dirigeant Kim Jong-un avait alors demandé aux fonctionnaires de faire du riz et du blé les principales cultures du pays.





« Le Nord a pris des décisions importantes sur les questions agricoles lors de la réunion phare du parti en décembre 2021. Il a annoncé un plan global de révolution rurale visant à développer le secteur et la communauté agricoles du pays au cours des dix prochaines années. L'un des points clés de ce plan était le passage d'une production de riz et de maïs à une production de riz et de farine », explique Jeong Eun-mee, chargée de recherche à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Le fondateur de la nation, Kim Il-sung, a tenté à plusieurs reprises de répondre aux besoins alimentaires de la population et avait pris le parti d’encourager la culture du maïs. Pour ce faire, les habitants avaient procédé à une coupe considérable d’arbres sur les pentes des collines pour aménager des rizières, ce qui avait provoqué d’importants glissements de terrain pendant la saison des pluies. Par ailleurs, la culture du maïs nécessite de grandes quantités d'engrais, dont l'utilisation excessive avait fini par entraîner une acidification des sols. Le fils de Kim Il-sung, Kim Jong-il, avait quant à lui choisi la pomme de terre comme aliment de base, mais son projet s'est avéré infructueux. Tirant les leçons des échecs précédents, le dirigeant actuel Kim Jong-un s'est donc concentré sur le riz et la farine.