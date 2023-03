« Le moulin à eau » de Na Do-hyang

ⓒ Getty Images Bank

Lorsque l’eau, aspirée dans le tuyau d’évacuation émettant un bruit sourd, se déverse à nouveau sur la lourde roue à eau et est jetée avec fracas, les gémissements des ouvriers se font entendre plaintivement de l’intérieur du moulin où les sons des grains se déposent en couches.





L’eau se transforme en billes, puis en éclats d’argent avant de s’étirer comme des tiges de bambou et de jaillir soudainement et violemment, devenant des dragons bleus et blancs qui planent vers le coin d’une montagne. Après quatre kilomètres, le courant d’eau revient pour traverser le centre d’un champ encore d’une distance de deux kilomètres, puis passe par la rive du village de Bang-won où se trouve un moulin à eau.





« Tu sais que je ne badine pas avec toi. C’est simplement parce que je n’ai pas de fils. Il suffit que tu en portes un pour moi et tout ce qui est à moi t’appartiendra. Allez, tu n’as qu’à me dire oui. Je virerai Bang-won dès demain et je te ferai venir vivre chez moi. »





« Comment allez-vous le chasser ? »





« Ce ne sera pas si difficile. Que peut-il faire si je lui dis de partir ? »





“너도 알다시피 내가 너를 장난삼아 그러는 것도 아니겠고

후사가 없어 그러는 것이니까, 네가 내 아들이나 하나 낳아주렴.

그러면 내 것이 모두 네 것이 되지 않겠니?

자아, 그러지 말고 오늘 허락을 하렴.

그러면 내일이라도 방원이란 놈을 내쫓고 너를 불러들일 터이니”





“어떻게 내쫓을 수가 있어요.”





“허어, 그것이 그리 어려울 것이 무엇 있니.

내가 나가라는데 제가 나가지 않고 배길 줄 아니?”









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Dans le passé, le moulin à eau était situé en général assez loin d’un village. Il servait souvent de halte pour les voyageurs ou de lieu de rendez-vous secret pour les amoureux. Ce récit montre comment la pauvreté dans les communautés rurales des années 1920 a changé l’éthique sexuelle des gens. La signification traditionnelle et les connotations sexuelles de ce lieu sont utilisées pour relier les enjeux économiques et l’érotisme.









« Allez, fuyons ensemble loin d’ici comme on l’a fait il y a longtemps ! Je ne peux pas te tuer de mes propres mains. »





« Non, je préfère mourir que de partir avec toi. Je ne veux plus vivre une vie aussi misérable et méprisable. »





« Comment peux-tu me dire des choses pareilles ? Tu m’as fait perdre tout ce que j’avais et tu m’as même envoyé en prison. C’était l’enfer sur terre ! Pourtant, tu refuses toujours de contenter mon dernier souhait ? »





« Je savais que je mourrais de tes mains un jour. Que je meure aujourd’hui ou demain, c’est la même chose. Alors vas-y, tue-moi ! »





Bang-won enfonce de toutes ses forces la pointe de son couteau dans le flanc de sa femme. Le sang jaillit de sa main tremblante tenant toujours l’arme. Il sort le couteau et, le pointant vers son propre cœur, tombe sur la femme. Il met ainsi fin à ses jours.





“옛날과 같이 나하고 멀리멀리 도망을 가자.

나는 참으로 나의 칼로 너를 죽일 수는 없다.”





“싫어요. 나는 죽으면 죽었지 가기는 싫어요.

이제 나는 그렇게 구차하고 천한 생활을 다시 하기는 싫어요.”





“너의 입으로 정말 그런 말이 나오느냐?

너는 나의 모든 것을 다 잃어버리게 한 후에

세상에서 지옥이라고 하는 감옥소에까지 가게 하였지.

그러고도 나의 맨 마지막 원을 들어주지 않을 테냐?”





“나는 언제든지 당신 손에 죽을 것까지도 알고 있소.

오늘 죽으나 내일 죽으나 언제든지 죽기는 일반,

이렇게 된 이상 나를 죽이시오.”





방원은 칼끝을 계집의 옆구리를 향하고 힘껏 내밀었다.

칼자루를 든 손이 피가 몰리는 바람에 우르르 떨리더니 피가 새어 나왔다.

방원은 그 칼을 빼어 들더니 계집 위에 거꾸러져서

가슴을 찌르고 절명하여 버렸다.









Auteur : Na Do-hyang (30 mars 1902 – 26 août 1926)

- Débuts littéraires : en 1922 avec la publication de sa nouvelle « La saison de la jeunesse ».