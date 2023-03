Jimin de BTS dévoile son premier album individuel

ⓒ Big Hit Music

Jimin, membre de BTS, a sorti, vendredi dernier, son premier album solo.





Intitulé « Face », le projet comprend six titres : les versions coréenne et anglaise du single principal « Like Crazy », « Face-off », « Interlude : Dive », « Alone » et « Set Me Free Pt. 2 ».





Un certain nombre d’artistes talentueux, tels que Pdogg, Supreme Boi, GHSTLOOP, EVAN, BLVSH et Chris James, ainsi que le leader des Bangtan Boys, RM, ont participé à l'album.





Le jeune homme de 27 ans est le quatrième membre du boys band, après J-Hope, Jin et RM, à faire ses débuts en solo après l’annonce de la pause des activités collectives du septuor.