Le concert de TWICE prévu en mai à Los Angeles affiche complet

TWICE a vendu tous les billets pour son prochain concert prévu le 10 mai au SoFi Stadium de Los Angeles, selon l’annonce faite vendredi dernier par son agence JYP Entertainment.





Grâce à cette prouesse, le groupe féminin, composé de neuf membres, est devenu le premier girls band de k-pop à remplir totalement cette enceinte d’une capacité de 50 000 places. Le show fera partie de sa cinquième tournée mondiale intitulée « READY TO BE » qui débutera les 15 et 16 avril à Séoul.





TWICE visitera ensuite Sydney et Melbourne en Australie, Osaka et Tokyo au Japon avant de se rendre en Amérique du Nord pour des concerts à Los Angeles, Oakland, Seattle, Dallas, Houston, Toronto et New York, avant de terminer le 9 juillet à Atlanta.