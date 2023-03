Spécial (3) : Yasmin D. Amri Sued, ambassadrice du Rwanda en Corée du Sud

Lors de la Semaine de la francophonie, l’ambassadrice du Rwanda en Corée du Sud, Yasmin D. Amri Sued, a donné une conférence à l’université féminine de Sookmyung à Séoul, dans le cadre de la tournée des ambassadeurs francophones au sein des établissements universitaires du pays du Matin clair. Nous en avons profité pour l’écouter parler de la francophonie et des liens sud-coréano-rwandais, entre autres.





©Franck Atlani

À l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations, l’ambassadrice Amri Sued revient sur les projets qu’elle a pris en main et qui ont permis au pays d’Afrique de l’Est de s’élancer dans son développement, tant dans l’enseignement continu, grâce aux échanges universitaires, que sur le plan technologique.





©Franck Atlani

Les sud-Coréens adorent le café rwandais, c’est bien connu. Mais de quoi sont faits les échanges entre Séoul et Kigali ? Selon l’ambassadrice, les relations entre ces deux pays qui, pourtant, sont déjà à leur sixième décennies, n’en sont qu’à leurs débuts et elle souhaite déployer à l’avenir, non seulement des nouveaux ponts économiques mais également culturels avec la création de contenus communs.





©KBS

Amri Sued nous a raconté en détail comment le Rwanda encourage la participation des femmes dans la vie politique et économique. En effet, il y a 63 % de femmes au Parlement, soit 51 sièges sur les 80 de l’Assemblée nationale. Et au Sénat, elles sont dix sur 26, un record mondial.





© Yasmin D. Amri Sued

Nous avons également abordé le thème de l’environnement avec elle. Le Rwanda est devenu un pays leader en Afrique en matière de développement durable et d’énergies renouvelables et l’ambassadrice nous relève comment cette transition a eu lieu.