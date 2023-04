Rappelons que la Corée est un pays montagneux. Presque deux tiers de sa superficie sont recouverts de montagnes. Quand on pense que dans les années 1960 et même au-delà, plus de la moitié de ces massifs montagneux étaient dénudés, et pour cause : l’exploitation forestière démesurée menée par les autorités coloniales japonaises dans la première moitié du XXe siècle, la guerre civile au début des années 1950 et les coupes de bois sauvages durant l’après-guerre par des ménages en manque de combustible. Les montagnes nues provoquaient fréquemment des glissements de terrain et des inondations.





Alors que le reboisement était déjà une préoccupation de l’Etat lors de l’instauration du premier gouvernement sud-coréen en 1948, ce qui se manifestait par le lancement de la journée nationale de l’arbre, « Singmogil », avec comme date le 5 avril, les véritables efforts en la matière se sont engagés sous la Troisième république, à savoir au milieu des années 1960. Un chiffre assez étonnant : le nombre d’arbres qui ont été plantés depuis s’élève à quelque dix milliards. Rarissimes sont ainsi aujourd’hui les montagnes nues en Corée du Sud. Pour s’en féliciter, on peut entonner ce vieux chant folklorique :





Voilà les oiseaux qui reviennent

Toutes sortes d’oiseaux reviennent

Dans cette montagne-ci

Dans cette montagne-là





Mais pourquoi le 5 avril pour célébrer la journée nationale de l’arbre ? Eh bien, c’est le jour d’ouverture de Cheongmyeong ou Qingming en chinois, l’une des 24 périodes sur le calendrier agricole sino-coréen. Son nom signifie « pureté et clarté », faisant référence aux caractéristiques climatiques des deux premières semaines d’avril. Temps propice pour planter un arbre. « A Cheongmyeong, dit-on, même un fourgon planté prend racine. »





Cette période baignée d’air pur et de lumière éclatante s’en va très vite. Elle est à l’image de notre jeunesse, « le temps de l’herbe splendide et des fleurs glorieuses » selon les termes du poète britannique William Wordworth, qui, lui aussi, s’en va vite. Courte l’une comme l’autre, il faut pour autant profiter de la période Cheongmyeong et de la jeunesse, notamment pour préparer l’avenir. En fait, c’est pour les générations à venir que l’on plante un arbre.





« Ne gaspille pas ta jeunesse », dit un vieux chant folklorique, « Cheongchunga », « hymne à la jeunesse ». Et il rappelle : « Tu ne pourras la racheter, même à prix d’or ».





S’agit-il de profiter du beau temps de Cheongmyeong de façon significative ? A l’ouverture de cette période, le 5 avril donc, les Coréens et les Chinois se rendent sur la tombe de leur proche. Une tradition millénaire. Par la pureté de l’air et la limpidité de la lumière, la nature concourt à la liturgie devant la sépulture.





Le texte d’un chant ayant comme sujet ce genre de culte est attribué à une jeune veuve qui, à Cheongmyeong, se trouvait devant la tombe de son mari :





Dérouler un tapis de paille

Sur le tapis de paille, mettre une petite table

Sur la petite table, étaler une nappe en papier huilé

Sur le papier huilé, étendre une nappe blanche

Sur la nappe blanche, déposer des offrandes

Fruits rouges à droite, fruits blancs à gauche

Poisson à droite, viande à gauche





A la fin de cette cérémonie qu’elle a célébrée en solitaire et avec beaucoup de soins, la femme pieuse aurait fondu en larmes.





Imaginant une adaptation de ce chant intitulé « Jaejeon », « liturgie », histoire de le rendre encore plus émouvant sans doute, un groupe de chanteurs contemporains, Akdangwanchil, a inventé un petit prologue selon lequel le défunt mari, un marin-pêcheur, a été emporté par la mer. Sa femme le regrette donc devant un tombeau vide ou un caveau provisoire comme si elle gardait espoir de retrouver le corps de l’homme porté disparu.





