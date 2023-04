Quand le camélia fleurit (4) 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

Dialogue

용식: 저도요, 다이애나비가 살아온대도 임수정이 나 좋다고 덤벼도요...

Yong-sik : Moi aussi, même si la princesse Diana ressuscitait, même si Yim Soo-jeong tombait amoureuse de moi et s’accrochait à moi…





동백: 누구요?

Dong-baek : Qui ?





용식: 임…임 임 임수정이요.

Yong-sik : Yim…Yim Yim Yim Soo-jeong.





동백: 임수정이 왜 그러겠어요?

Dong-baek : Pourquoi Yim Soo-jeong ferait ça ?





용식: 어쨌든 동백씨랑 안 바꿔요.

Yong-sik : En tous cas, je ne vous changerai pas contre elle.





동백: 내가 뭐 자기 건가.

Dong-baek : Je ne vous appartiens pas.





용식: 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다.

Yong-sik : On ne sait jamais.





L’expression de la semaine

사람 일 두고 봐야 되는 겁니다. : On ne sait jamais.





두고 보다 : expression idiomatique signifiant : « observer quelque chose pendant un temps donné pour savoir quel résultat cela donne ».

겁니다 : forme contractée de 것입니다.





Cette expression est utilisée pour exprimer que, à propos de ce qui concerne une personne, on ne peut connaître le futur qu’après avoir passé plus de temps. C’est-à-dire qu’on ne peut pas tirer une conclusion précipitée d’après la situation actuelle ou passée, et qu’il faut attendre un peu plus pour savoir le résultat.





Exemples

① 가: 이렇게 경쟁률이 높은데 되겠어요?

나: 혹시 알아요? 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다.

A : Cela serait alors possible que le taux d’admissibilité soit si élevée ?

B : Qui sait ? On ne sait jamais.





② 가: 우리 팀 실력이 훨씬 좋으니까 이번 시합에서 우리가 이길 거예요.

나: 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다. 끝날 때까지 끝난 게 아니니까요.

A : Puisque notre équipe est bien meilleure, nous allons gagner ce match.

B : On ne sait jamais, parce que une partie n’est jamais terminée jusqu’au coup de sifflet final





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

저 : « je » ou « moi »

도 : « aussi »

다이애나비 : « la princesse Diana »

살아오다 : « ressusciter »

좋다고 덤비다 : « tomber amoureux d’une personne et s’accrocher à elle »

누구 : « qui »

왜 : « pourquoi »

그러다 : « faire ça »

어쨌든: « en tout cas »

안 : « ne pas »

바꾸다 : « changer »

자기 : « soi-même » ou « la personne précédemment citée »