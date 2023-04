Lee Byeong-chan est la star avec qui on veut profiter des fleurs de cerisiers

ⓒ n.CH Entertainment

La période des cerisiers en fleurs débute généralement fin mars et début avril au pays du Matin clair.





Ce rendez-vous est à ne pas manquer en cette saison printanière pour les sud-Coréens qui adorent se promener dans les parcs et en forêt. Alors avec quelle star de la k-pop ils aimeraient participer aux différents festivals sur le thème des fleurs de cerisiers qui ont lieu dans tout le pays ?





Selon une récente enquête menée par Idol Chart du 1er au 19 mars auprès des internautes, c’est Lee Byeong-chan qui arrive en tête obtenant plus de 29 366 votes, soit 31 % des voix exprimées. L’acteur de comédie musicale révélé au grand public grâce à sa participation au télécrochet « Tomorrow's National Singer » est suivi de Song Ga-in et de V de BTS qui ont récolté respectivement 24 704 et 12 737 votes.