Seventeen fera son grand retour en avril

Selon son agence Pledis Entertainment, Seventeen fera son come-back avec un nouveau projet musical, neuf mois après la publication de son album réédité de son 4e opus officiel « SECTOR 17 ». Son retour est d’autant plus attendu qu’il a réalisé la vente d’un million d’exemplaires pour la septième fois consécutive avec ses précédents disques.





Par ailleurs, son unité spéciale BSS, composée de Seung-kwan, DK et Hoshi, a décroché la première place dans différentes émissions consacrées à la k-pop, notamment Music Bank de la chaîne KBS 2TV, grâce à son titre « Fighting » publié le 6 février dernier. A noter que le boys band a organisé du 10 au 12 mars avec succès son septième fanmeeting intitulé « SEVENTEEN in CARAT LAND » en présentiel et en distanciel.