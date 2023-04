Lee Chae-yeon va publier un nouveau disque après six mois de pause

ⓒ WM Entertainment

Lee Chae-yeong qui a lancé sa carrière solo en octobre 2022 avec son premier EP « HUSH RUSH » sortira son deuxième disque le 12 avril prochain. Selon son label WM Entertainment, l’artiste, qui a récemment terminé le tournage du clip vidéo, est en pleine préparation pour une performance inédite.





Pour rappel, la chanteuse a d’abord fait ses débuts au sein d’IZ*ONE, formé à l’issue du fameux télécrochet « Produce 48 » diffusé en 2018 sur la chaîne Mnet. Les activités du groupe féminin composé de 12 jeunes filles ont pris fin le 29 avril 2021, quelques jours après son concert d’adieu « ONE, THE STORY » tenu le 14 mars de la même année. Lee Chae-yeon a ensuite pris part à « Street Woman Fighter », une émission de concours de street dance en tant que membre du groupe WANT.