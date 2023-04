« The Flag », nouveau mini-album de Kwon Jin-ah

Kwon Jin-ah qui mène sa carrière musicale depuis 2016 est de retour avec son nouveau mini-album composé de cinq morceaux. Ces derniers sont tous signés par l’artiste propulsée sur le devant de la scène après avoir intégré le top 3 de la saison 3 du télécrochet « K-pop Star » diffusé en 2013 sur la chaîne SBS.





La vocaliste est actuellement en concert au parc olympique à Séoul sous le titre « The Flag » depuis le 31 mars dernier. L’ensemble des tickets se sont écoulés en seulement deux minutes après le lancement de la billetterie en ligne. Face à l’enthousiasme du public, une troisième date a été ajoutée au programme. De plus en plus connue, Kwon Jin-a, qui appartient également au groupe féminin WSG Wannabe, est aujourd’hui au sommet de sa carrière.