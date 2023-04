Kwak Jin-eon montera sur scène les 14 et 15 avril

Date : les 14 et 15 avril

Lieu : théâtre Veloso à Séoul





Voici un rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez les concerts tenus dans un mini-théâtre. Kwak Jin-eon révélé au grand public après son succès dans le télécrochet « Super Star K6 » en 2014, va se produire en concert les 14 et 15 avril au théâtre Veloso situé dans le quartier de Hongdae à Séoul.





Intitulé « OP. 7 », le concert va durer 90 minutes dans ce fameux lieu qui peut accueillir environ 200 spectateurs. Trois séances sont prévues durant ces deux jours. L’auteur-compositeur-interprète qui a officialisé ses débuts en mai 2016 avec son premier disque « Go with me » a donné la première édition de son concert, intitulé du coup « OP.1 », en mai 2022 au Veloso. Depuis il y a organisé un total de six concerts en faisant toujours salle comble.