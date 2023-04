TWICE donnera le coup d’envoi de sa nouvelle tournée mondiale à Séoul

Date : les 15 et 16 avril

Lieu : KSPO DOME à Séoul





TWICE s’apprête à donner le coup d’envoi de sa cinquième tournée mondiale. Le girls band du label JYP Entertainment va lancer « READY TO BE », les 15 et 16 avril au KSPO DOME situé à Séoul. Le spectacle du deuxième jour sera diffusé en ligne sur la plateforme Beyond LIVE pour le plus grand bonheur des ONCE du monde entier.





Après Séoul, TWICE va poursuivre sa tournée le 3 mai à Sydney et le 6 mai à Melbourne en Australie puis les 13 et 14 mai à Osaka au Japon avant de s’envoler le 10 juin pour Los Angeles aux Etats-Unis. Cette tournée sera l’occasion de découvrir le nouveau disque du groupe féminin intitulé comme le nom de la tournée, « READY TO BE », dont la prévente a dépassé 1,7 million d’exemplaires. Le 12e EP de TWICE s’est hissé à la deuxième place du prestigieux Billboard 200 du 25 mars. Il s’agit d’un record pour ce groupe composé de neuf membres lancé en octobre 2015.