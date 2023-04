ONE DAY : Lee Chan-won se produira en concert à guichets fermés

Date : les 22 et 23 avril

Lieu : Opera House du centre des arts de Sungnam





Lee Chan-won poursuit sa tournée nationale « ONE DAY ». Le jeune interprète de trot, genre de musique coréen particulièrement apprécié par les séniors, va monter sur scène les 22 et 23 avril à l’Opera House du centre des arts de Sungnam situé dans la province de Gyeonggi.





Durant 120 minutes, l’artiste qui s’est fait connaître du grand public en arrivant à la 3e place du télécrochet « Mr. Trot » diffusé en 2020 va interpréter ses meilleurs hits publiés depuis mars 2020. Son premier opus officiel « ONE » dévoilé le 20 février dernier s’est écoulé à plus de 570 000 exemplaires, seulement une semaine après sa publication. Le spectacle « ONE DAY » permettra au public de mieux savourer cet album composé de 13 morceaux.