Chine : le confinement à Shanghai impacte durement la santé mentale des habitants

Pendant le confinement de grande ampleur l'année dernière à Shanghai en Chine, le taux de prévalence des troubles dépressifs chez les résidents a atteint 26 %. C’est ce qu’a fait savoir une étude publiée le mois dernier par l'université de New York située dans cette métropole.





Les taux de dépression, d'anxiété et de pensées suicidaires au sein des foyers pendant cette période stricte étaient respectivement de 26,1, 20,1 et 3,8 %. Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que les estimations et ont été plus prononcés chez les jeunes, les célibataires, les personnes à faible revenu, celles ayant des antécédents médicaux et les travailleurs étrangers. Selon les chercheurs, la perte d'emploi et l'insécurité alimentaire étaient des facteurs déclencheurs.





L'étude a été menée en ligne auprès de 3 000 adultes issus de 16 arrondissements de Shanghai.