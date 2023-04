Thaïlande : des enfants hospitalisés après avoir ingéré des biscuits à la marijuana

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, un grand nombre d’enfants ayant consommé des biscuits contenant du cannabis ont été hospitalisés, incitant les autorités à appeler à la prudence.





Les biscuits en question contenaient du THC, une substance chimique psychoactive, selon le Bangkok Post, le 30 mars dernier. Le produit alimentaire était non approuvé par le ministère de la santé publique (MOPH), et avait probablement été importé de manière illicite dans le pays sans avoir suivi les procédures de dédouanement.





En 2018, la Thaïlande avait dépénalisé l’usage de cannabis à des fins thérapeutiques dans le but de devenir un « hub médicinal ». Elle a également permis aux amateurs de cultiver la plante à domicile, et a retiré ce dernier de la liste des narcotiques depuis juin de l'année dernière. Selon les réglementations, tous les compléments alimentaires ne doivent pas comprendre plus de 1,6 mg de THC par produit.