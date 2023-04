Japon : une influenceuse marie parfaitement la mode japonaise et le hijab

ⓒ Getty Images Bank

Une femme japonaise connaît une popularité grandissante dans son pays grâce à la publication sur son compte Instagram de contenus combinant la mode nipponne et le voile. Agée de 28 ans, Rahmalia Aufa Yazid est influenceuse et compte actuellement plus de 67 000 abonnés.





Née et élevée au Japon par des parents indonésiens, elle a grandi en tant que musulmane pratiquante. Cependant, le port de son hijab lui a causé des difficultés et l'a fait se sentir exclue de la société japonaise, comme par exemple lors de son incapacité à rejoindre un club universitaire.





Depuis lors, Rahmalia Aufa Yazid assortit, avec talent, son hijab avec des tenues stylées afin de réduire les préjugés négatifs qui sont souvent associés à cet accessoire indispensable pour elle. Disposant d’une collection d’une centaine de voiles dans sa garde-robe, l’artiste exprime ainsi librement sa personnalité créative tout en respectant les règles de l'islam.