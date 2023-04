1er Festival de danse de Busan

La ville de Busan organise pour la première fois le « Busan Dance Festival » entre le 1er et le 29 avril dans les quartiers de Seomyeon et de Jeonpodong.





Il s’agit d’une compétition de « street dance », à savoir de hip-hop, de waacking, de b-boying et de free style. Toutes les personnes âgées entre 15 et 39 ans peuvent y participer.





Concernant le programme, les battle un contre un se dérouleront entre le 1er et le 9 avril sur la rue sans voiture du quartier de Seomyeon. Il sera possible d’y prendre part en solo, sans former un groupe. Puis, les championnats de performances auront lieu d’abord le 15 avril à la Busan E-Sports Arena pour les éliminatoires. Enfin, la grande finale se tiendra le 29 avril au Busan Education Arts and Culture Center for Students.





Date

- Les battle 1vs1 : les 1er, 2, 8 et 9 avril

- Les éliminatoires des championnats de performances : le 15 avril

- La finale : le 29 avril





Lieu

- Les battle 1vs1 : la rue sans voiture du quartier de Seomyoen à Busan

- Les éliminatoires des championnats de performances : Busan E-Sports Arena

- La finale : Busan Education Arts and Culture Center for Students