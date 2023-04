Seoul Fashion Week : collection automne/hiver 2023 (2)

Pour beaucoup, le monde de la mode est un monde inaccessible qu’on observe que de loin ou à la télévision, séparant le commun des mortels, des designers plus farfelus les uns que les autres et des top models d’une autre sphère. Pourtant, la Fashion Week est un événement qui rend accessible la mode à tous. Il suffit souvent de s’inscrire pour assister à un défilé même si bien sûr, les plus grands designers réputés fonctionnent avec des systèmes d’invitation. De plus, de nombreuses activités sont proposées pour rapprocher le public de cet art.





ⓒ Elody Stanislas

Ainsi, les photographes amateurs peuvent venir s’exercer et les mannequins apprentis eux n’ont qu’à se balader dans l’enceinte du Dongdaemun Design Plaza pour être pris en grippe par les photographes et journalistes. La mode est bien sûr aussi accompagnée de la technologie, que l’on parle photo ou couture. Vous pouvez ainsi vous exercer à faire votre mannequin en prenant des photos dans un self photomaton ou vous faire shooter par des professionnels. Tout est bon pour vous familiariser avec les métiers de la mode.





ⓒ Elody Stanislas

Alors, nous vous attendons à la prochaine Fashion Week de Séoul, qui aura lieu en automne, devant ou derrière la caméra, au bord des podiums ou en coulisse !