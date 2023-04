« Les douves de la solitude » de Lee Kyung-ja

ⓒ Getty Images Bank

Sa mère était dans sa chambre, dans son bureau. Elle lisait n’importe où mais n’écrivait des histoires que dans son bureau.





Jeong-hwa s’était laissée emporter telle une feuille sèche vers la pièce et avait jeté un coup d’œil à l’intérieur. Elle avait pu voir le dos de sa mère, avec son épaule droite repliée vers l’avant pour déplacer un stylo.





La fillette voulait tellement que sa mère la remarque, qu’elle tourne sa chaise et la prenne dans ses bras en disant : « Jeong-hwa, tu t’es bien amusée ? Viens par ici, ma fille ! » Or, sa mère était comme un morceau d’acier.





La fillette avait connu des jours heureux aussi. Une fois que sa mère avait fini son récit, elle devenait une personne complètement différente. Elle cuisinait de délicieux plats dans la cuisine et emmenait ses deux filles chez ses amis pour jouer ensemble toute la journée. Peut-être y avait-il plus de jours comme ça. Non, ce n’était pas vrai. Jeong-hwa voulait la comprendre, mais elle n’a jamais réussi à le faire. Il y avait plus de jours où leur mère passait des heures dans sa chambre ou sortait dans le but de recueillir des renseignements pour ses histoires. Elle était différente des autres mères. Jeong-hwa le pensait malgré sa rage et sa tristesse.





# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’héroïne de cette histoire avait trois rôles à jouer : écrivain, épouse et mère. Elle a dû beaucoup souffrir en les assumant. En tant qu’écrivain, elle a dû expérimenter la douleur et la solitude venant des efforts créatifs. D’ailleurs, son mari et ses enfants ont méprisé le processus créatif et l’ont donc traitée froidement. Elle a quitté ce monde sans obtenir leur compréhension. Les douves de la solitude représentent la difficulté pour une femme écrivain de remplir les multiples rôles d’épouse et de mère ainsi que d’auteur professionnel. Cette nouvelle nous fait penser à la vie d’un écrivain qui doit vivre dans une solitude absolue, quelqu’un qui ne peut pas être compris même par sa propre famille.









Soudain, il a senti sa présence. Elle semblait lui faire un signe de la main de loin.





Sous une colline verdoyante se trouvait un fossé profond rempli d’eau. A l’intérieur d’un petit hangar dans ces douves se trouvait sa femme.





Une femme de toute petite taille, une personne pas si loin mais toujours hors de sa portée. Elle était là.





Auteur : Lee Kyung-ja (28 janvier 1948 –)

- Débuts littéraires : en 1973 avec la publication de sa nouvelle « Confirmation ».