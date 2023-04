Spécial (4) : 1er volet du Talk & Quiz Show avec trois représentants de pays francophones

Le printemps brille sous l’étoile de la francophonie. Cette année, il s’illumine bien plus encore grâce au 65e anniversaire du service français de KBS WORLD Radio.





Cette semaine et la semaine prochaine, nous avons l’honneur de recevoir trois diplomates francophones pour notre Talk & Quiz Show : Mme Geneviève Rolland, cheffe du Bureau du Québec à Séoul, M. Carlos Victor Boungou, l’ambassadeur du Gabon en Corée du Sud, et Philippe Lefort, l’ambassadeur de France en Corée du Sud.





Tout d’abord, Mme Rolland, qui a assuré cette année la présidence du Conseil de promotion de la Francophonie en Corée, a pris la parole pour présenter le bilan « positif » de la fête de la Francophonie 2023 par la variété des activités proposées et par la popularité de l’événement auprès du public sud-coréen : « on a eu quelques nouveautés, le Festival culinaire où les visiteurs ont eu la chance de goûter des spécialités de huit pays différents, on a eu vraiment un énorme succès, on parle de plus de 1 500 visiteurs ». De plus, elle a annoncé qu’un volet sportif a aussi été ajouté, dont notamment une participation francophone au Marathon de Séoul où la représentante québécoise a terminé le 10 km.





Dans le chapitre 2, nous avons abordé le sujet des relations bilatérales entre la Corée du Sud et les trois pays. L’ambassadeur du Gabon a tout d’abord qualifié les liens entre Séoul et Libreville, avant d’aborder les prochains projets sud-coréens et gabonais. « Ils sont excellents depuis l’établissement de nos relations diplomatiques, le 1er octobre 1962. La Corée du Sud envisage d’organiser l’année prochaine le premier sommet au niveau des chefs d’Etat entre la République de Corée et les Etats africains. Pour revenir au Gabon, nous mettons l’accent ces derniers temps sur la coopération en matière de changement climatique et de protection d’environnement ».





Enfin, l’ambassadeur de France en Corée du Sud a, pour sa part, parlé du grand projet de reconstruction de l’ambassade, qui est un événement très important sur le plan pratique tout comme symbolique. « Tous les services français seront concentrés sur le même site... nous avons nommé ce pavillon Kim Chung-up, auteur de grands monuments architectureux de Corée, associé à Le Corbusier. Il deviendra probablement l’une des icones de la ville de Séoul ».





Dans notre premier volet, trois questions soigneusement préparées par nos invités ont été posées à nos chers auditeurs. Si vous connaissez les réponses, écrivez-nous à french@kbs.co.kr d’ici le 21 avril. Des cadeaux vous attendent !