Série KBS : Uee interprète un rôle principal pour la première fois en 4 ans

Uee signe son grand retour après quatre ans d’absence. La chanteuse-actrice, de son vrai nom Kim Yu-jin, va interpréter un rôle principal dans une série de la KBS intitulée « Hyo-sim's Rebirth », qui sera diffusée le week-end à partir du deuxième semestre 2023.





Le dernier drama dans lequel la jeune femme a joué un personnage important, « My Own One », sorti en 2019, a connu un grand succès avec un audimat qui frôlait les 50 %.





Dans cette nouvelle série, Uee incarne Lee Hyo-sim, la troisième fille d’une famille qui doit subvenir aux besoins de sa mère et de ses trois frères, en tant que chef de famille, alors que son père a disparu du jour au lendemain.