65 ans, ça se fête !

Le service français a vu le jour le 10 avril 1958. A la veille de son 65e anniversaire, l’équipe d’« Entre Nous » vous propose de prendre ensemble la machine à remonter le temps afin de retracer ces six dernières décennies. Nous nous arrêterons notamment en 2003, en 2008, en 2013 et en 2018 où des émissions spéciales ont été réalisées pour les 45e, 50e, 55e et 60e anniversaires. Sans oublier d’écouter ensemble des chansons de circonstance.









Nous partagerons également avec vous les chaleureux messages de félicitations que nous ont adressés les ambassadeurs et stars francophones en Corée du Sud tout comme les cartes, courriers électroniques ou encore les messages via les réseaux sociaux que « vous » avez souhaité nous transmettre, chers amis.





ⓒ KBS WORLD Radio

Merci pour l’intérêt et la fidélité que vous avez portés à notre service tout au long de ces 65 dernières années. Nous continuerons à produire des émissions intéressantes qui vous feront rêver du pays du Matin clair. Amitié pour toujours...