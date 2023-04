« expérgo», nouvel EP de NMIXX

NMIXX a débuté en février 2022 sous l’agence JYP Entertainment avec sept membres : Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin et Jinni. Depuis le départ de cette dernière en décembre 2022, le groupe compte désormais six artistes et vient de publier son nouveau disque composé de six morceaux.





« expérgo » est donc le premier EP publié depuis sa reconversion en sextuor. A noter que ce titre signifiant « réveiller » en latin, illustre l’ambition du girls band de réveiller l'esprit des fans de la k-pop du monde entier. Et NMIXX va pouvoir le faire le mois prochain avec sa première tournée mondiale baptisée « NICE TO MIXX YOU ».