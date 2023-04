Plusieurs groupes de k-pop sont invités à des festivals internationaux

ⓒ Big Hit Music

De nombreux groupes d’idoles de la 4e génération de la k-pop s’ajoutent au line-up de différents événements musicaux du monde entier ! Tout d’abord, Tomorrow X Together (TXT) sera en tête d'affiche du festival de Lollapalooza qui aura lieu du 3 au 6 août à Grant Park à Chicago aux Etats-Unis.





Le boys band ayant débuté le 4 mars 2019 sous le label Big Hit Music a justement fait ses débuts aux USA à travers l’édition 2022 de ce festival lancé en 1991. NewJeans, formé par l’agence ADOR, sous-label de HYBE auquel appartient BTS, est également invité à ce rendez-vous incontournable des festivaliers en tant que premier girls band de la k-pop. Ce n’est pas tout. Le quintette se produira au Summer Sonic 2023, l’un des plus grands festivals de musique du Japon qui se tiendra les 19 et 20 août prochains à Tokyo et à Osaka.





ENHYPEN ayant débuté en novembre 2022 montera également sur scène tout au long du festival tenu dans l’archipel. Pour rappel, l’édition 2022 s’est produite à guichets fermés et celle de 2019 a fait déplacer plus de 300 000 spectateurs à Osaka.