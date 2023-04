BOL4 fera son retour le 16 avril

ⓒ SHOFAR Entertainment

BOL4, également appelé sous le nom Bolbbalgan4, dévoilera dans une semaine son nouveau disque. Selon son label Shofar Entertainment, l’auteure-compositrice-interprète publiera le 16 avril « Love.zip », un an après la sortie de son précédent disque « Seoul ».





Afin de célébrer son come-back avec le public, la vocaliste, de son vrai nom Ahn Ji-young, va se produire en concert les 29 et 30 avril au parc olympique à Séoul. A noter que ses deux précédents concerts « Seoul » et « Seoul After Party » ont tous eu lieu à guichets fermés, respectivement en mai et en juin 2022.





Avant de retrouver ses fans dans la capitale sud-coréenne, la musicienne va monter sur scène le 15 avril à Taïwan. Son dernier concert tenu dans ce pays d’Asie de l’Est remonte à il y a quatre ans. BOL4 pourra enfin partir à la rencontre de ses fans internationaux.