Fantagio s’apprête à lancer un nouveau boys band

ⓒ Fantagio

Un nouveau boys band formé par le label Fantagio sera bientôt lancé. Il est actuellement en pleine préparation pour son premier album afin de débuter au premier semestre de cette année. Cette nouvelle attire fortement l’attention car il s’agit d’un nouveau groupe masculin né sept ans après le lancement d’Astro qui a fait ses débuts en février 2016.





Pour rappel, Astro compte actuellement cinq membres dont la super star Cha Eun-woo qui mène de front sa carrière individuelle en tant qu’acteur de série télévisée et de cinéma. Selon le label Fantagio, les membres du nouveau groupe d’idoles sont tous excellents en chant et en danse. D’où l’attente grandissante avant même leurs débuts officiels.





De leur côté, Moonbin et Sanha qui forment une unité d’Astro ont organisé les 18 et 19 mars derniers leur concert « DIFFUSION » à la KBS Arena à Séoul. Les deux membres d’Astro qui ont sorti leur 3e mini-album « INCENSE » le 4 janvier dernier, vont poursuivre leur tournée dans sept villes d’Asie et trois villes d’Amérique latine.