Taïwan : face aux défis de la baisse de la population active

ⓒ Getty Images Bank

Face à la chute de la population active due au faible taux de natalité et au vieillissement de la population, les autorités taïwanaises tirent la sonnette d’alarme. Le Conseil national de développement (NDC) et le ministère du Travail ont récemment publié des statistiques inquiétantes : la population en âge de travailler, de 15 à 64 ans, diminuera d'environ 8 % d'ici 2030 pour atteindre 150,7 millions de personnes. Elle diminuera de plus de 95 000 personnes chaque année après 2030, en se basant sur le taux de participation à la main-d'œuvre.





Le ministère a souligné l'importance de la contribution des travailleurs séniors, appelés « tribu aux cheveux gris », sur le marché taïwanais. En effet, comparé aux pays voisins, le taux de participation des personnes âgées de plus de 65 ans est nettement inférieur à 9,6 %, contre 36,3 % en Corée du Sud, 32,9 % à Singapour et 25,6 % au Japon.





Les facteurs principaux, tels que le taux d'épargne élevé, les entreprises réticentes à employer des séniors, et les valeurs sociales qui respectent les parents âgés, influencent ainsi le départ à la retraite anticipée des 50-55 ans.