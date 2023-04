Thaïlande : la fille de l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra officiellement candidate aux élections législatives

ⓒ YONHAP News

À l'approche des élections législatives du 14 mai prochain, le principal parti de l'opposition thaïlandais, le Pheu Thai (PTP), a officialisé trois candidats pour le poste de Premier ministre, dont Paetongtarn Shinawatra, la fille de l'ex-dirigeant du pays, Thaksin Shinawatra. C'est ce qu'a rapporté le Bangkok Post le 6 avril dernier.





Emergée sur la scène politique en 2021, la politicienne a dirigé la campagne électorale de son parti et s'est constamment classée en tête dans les récents sondages de pré-élections.





Son ascension politique est due en grande partie à l'influence de son père. Ce dernier, issu d'une famille sino-thaïe aisée, est devenu Premier ministre en 2001 et a été réélu en 2005. Cependant, après des conflits avec la monarchie et l'armée, il a été renversé par un coup d'Etat l’année suivante. Cependant, il a encore une forte influence grâce au soutien des ruraux et des travailleurs, appelés « chemises rouges ».





Mais il reste incertain que Paetongtarn Shinawatra remporte les élections. Car conformément à la constitution modifiée sous la junte en 2017, la sélection du dirigeant implique la participation de 250 sénateurs nommés par le pouvoir favorable à un candidat proche des militaires, en plus des 500 membres de la chambre basse.