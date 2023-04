Trois célèbres acteurs de comédie musicale participeront au concert de gala intitulé « The Colors : Jeong Seon-ah x Kim Ho-young x Jo Gwon », le 16 avril, au Lotte Concert Hall, situé dans le sud-est de Séoul.





Les trois jeunes artistes, qui ont lancé leur carrière respective au début des années 2010, ont joué des rôles principaux dans de célèbres pièces et ont été récompensés de différents prix.





Jeong, Kim et Jo chanteront à la fois, en solo, en duo ou en trio « My Heart Will Go On » de Céline Dion, le morceau phare du film « Titanic », « Defying Gravity » et « For Good », deux sons orignaux de la comédie musicale « Wicked », « You Will Be Found » d’une autre comédie musicale « Dear Evan Hansen », ou encore « Hot Stuff » de « Priscilla, Queen of the Desert, entre autres.





Date : le 16 avril 2023

Lieu : Lotte Concert Hall