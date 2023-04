Les sports à la mode au pays du Matin clair

C’est à la sueur de notre front que nous avons préparé ce numéro de Carte postale. Investis sur le terrain, Hong-ju, Maxime et Elody avons infiltré des leçons de sport pour vous en partager le meilleur. Préparez-vous donc à nous entendre souffrir, parce qu’il paraît qu’il faut souffrir pour être belle mais aussi pour être en bonne santé apparemment.





ⓒ Maxime Lalot

Maxime se retrouve donc en tête-à-tête avec son entraîneur personnel dans une salle de gym. Il a de la chance car ce dernier parle un peu anglais. Tenue de sport oblige mais un peu plus décontracté. Hip abduction, split squats, développé couché ou encore développé militaire sont au menu pour lui. De quoi sentir ses muscles chauffer, son souffle se raccourcir et sa sueur ruisseler mais heureusement, de quoi être fier !





ⓒ NSRC

Pour Hong-ju, application en main, le sport est gratuit. Des inconnus se réunissent après le travail et arpentent ensemble certains parcours tels que les allées autour de Namsan. Avec le beau temps revenu, il est très agréable de faire les efforts nécessaires en groupe plutôt que de souffrir seul, mais aussi de partager de bons moments après la course, avec un délicieux repas. Il est aussi possible de s’inscrire individuellement ou à plusieurs à de grands événements comme le marathon de Séoul ou encore la Color Run qui aura lieu en mai.





ⓒ Elody Stanislas

La boxe est elle aussi un sport à la mode surtout auprès des adeptes des régimes. Les inscriptions ont tendance à augmenter à l’approche de l’été. Au programme, 12 séances qui sont souvent données par des sportifs professionnels. Quoique qu’intense, l’apprentissage reste gratifiant surtout lorsque l’on peut s’exercer en musique.