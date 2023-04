L’importance des azalées en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Les azalées sont l'une des fleurs printanières les plus représentatives de Corée. Très rustiques et vivaces, elles poussent non seulement dans et autour des villes, mais aussi dans des régions situées à plus de mille mètres d’altitude. Au début du printemps, elles fleurissent souvent avant d'avoir des feuilles ; les collines et les montagnes de la Corée du Sud se parent alors de leurs magnifiques couleurs aux tons pastel. Au nord de la péninsule également, les azalées sont l'une des fleurs qui annoncent l'arrivée du printemps.





« En Corée du Nord, les azalées sont considérées comme la fleur du peuple, tandis que les pivoines et les roses, qui nécessitent un entretien rigoureux, sont considérées comme des fleurs précieuses. Les pivoines, en particulier, symbolisent la richesse et la prospérité. Les azalées, en revanche, poussent et fleurissent sans que l'on ait à s'en occuper. Pour ceux qui survivaient à la disette du printemps, les azalées constituaient une source d'énergie, et pour les malades, elles étaient employées à des fins thérapeutiques », explique Yee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





En Corée du Nord, la fleur d’azalée est utilisée non seulement comme thème majeur dans la littérature, mais également dans d'autres genres tels que les films, les pièces de théâtre ou la danse. L'une des œuvres nationales les plus célèbres, Azalée de la patrie, est un spectacle de danse créé par le Studio d'art Mansudae en 1970. Elle est citée comme l'un des quatre chefs-d'œuvre de la danse nord-coréenne.