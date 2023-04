Spécial (5) : 2e volet du Talk & Quiz Show avec trois représentants de pays francophones

Cette semaine, nous retrouvons trois hauts diplomates pour le 2e volet de notre Talk & Quiz Show : Mme Geneviève Rolland, cheffe du Bureau du Québec à Séoul, M. Carlos Victor Boungou, l’ambassadeur du Gabon en Corée du Sud, et M. Philippe Lefort, l’ambassadeur de France en Corée du Sud. Ce numéro est consacré à la détente et abordé avec l’humour et la joie.





Quelles sont leurs passions ? Quelques années avant d’occuper la fonction de cheffe du Bureau du Québec à Séoul, Mme Rolland a eu le plaisir de faire un tour gastronomique pour découvrir la ville. Elle a eu immédiatement un énorme coup de cœur. « Difficile de choisir un plat, mais si j’ai à choisir, je dirais que le tteokbokki m’a tout de suite charmée, j’adore la cuisine épicée, l’ambiance de Sindangdong tteokbokki town, quand le poste à Séoul s’est ouvert, j’ai immédiatement levé la main pour venir manger davantage de tteokbokki. »





Grand amateur de taekwondo, M. Lefort a découvert l’art martial traditionnel coréen en arrivant au pays du Matin clair. « Je suis venu pour y inscrire mon fils et je me suis moi-même pris au jeu. En dépit de la cinquantaine d’années qui nous sépare, nous sommes maintenant parvenus à peu près au même niveau. »





Grand amoureux de l’architecture coréenne, M. Boungou s’est confessé. « En réalité, mon grand intérêt pour l’architecture réside dans mon amour pour la photographie. Je prends beaucoup de photos, j’admire les paysages. En Corée, il y a un contraste, l’architecture moderne et traditionnelle, et c’est ce côté traditionnel qui me fascine, notamment les maisons dites hanok. A cet effet, je suis tombé sous le charme de cette maison traditionnelle coréenne à l’occasion d’une visite à Andong, j’ai été impressionné par la valorisation de ce patrimoine architectural et culturel ».





Dans ce dernier volet, de nouvelles questions préparées par nos invités attendent nos chers auditeurs. Si vous connaissez les bonnes réponses, écrivez-nous à french@kbs.co.kr d’ici le 21 avril. Des cadeaux vous attendent !





