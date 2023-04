« History Of Kingdom : Part Ⅵ. Mujin », 6e EP de Kingdom

Kingdom est un boys band qui compte sept membres : Dann, Arthur, Mujin, Louis, Ivan, Hwon et Jahan. Le groupe ayant débuté en février 2021 avec « History of Kingdom : Part I. Arthur » propose un univers de sept rois réunis pour bâtir ensemble leur propre royaume.





Le 4e mini-album s’inscrit ainsi dans le cadre de ce projet musical inspiré de faits historiques, et met particulièrement en honneur Mujin, qui est à la tête de l’empire des cerisiers. Publié six mois après son précédent disque dédié à Louis, « History Of Kingdom : Part Ⅵ. Mujin » est composé de six morceaux dont le titre phare « Dystopia ». Ce titre a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans sept pays dont les Etats-Unis, la France, l’Italie et la Suisse.