Le Lovesome Festival se tiendra les 22 et 23 avril

Date : les 22 et 23 avril

Lieu : stade olympique de Séoul





Le Lovesome Festival sera organisée les 22 et 23 avril au stade olympique de Séoul. Célébrant cette année la 5e édition, ce rendez-vous incontournable printanier se tiendra ainsi pour la première fois dans un grand stade qui peut accueillir 70 000 spectateurs.





Sur le line-up du premier jour, le 22 avril, on trouve entre autres le boys band ATEEZ, le quartette masculin Lacuna et le duo de vocalistes Melomance. Le public va accueillir le lendemain, plusieurs célèbres auteurs-compositeur-interprètes comme Lee Seung-yoon, le grand gagnant de « Sing Again » et Roy Kim qui a remporté la saison 4 du télécrochet « Super Star K ». Ils vont partager la scène avec le boys band BTOB, le groupe adulé par les festivaliers, ainsi qu’avec Soran et Baekhyun, vocaliste phare du groupe EXO.