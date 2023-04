Le Hiphopplaya Festival dévoile son line-up

Date : les 29 et 30 avril

Lieu : Nanji Hangang Park à Séoul





Le Hiphopplaya Festival se tiendra les 29 et 30 avril au Nanji Hangang Park situé à Séoul. Son organisateur vient de publier le line-up du plus grand festival sud-coréen consacré au hip-hop.





Lors du premier jour, Jay Park qui a fondé l’an dernier sa propre agence MOREVISION montera sur scène avec MVP et HolyBang, deux groupes de danseurs très tendances, pour un show inédit. Lee Young-ji qui a remporté la saison 11 de l’émission de concours « Show Me the Money » rejoint également le line-up du premier jour du spectacle.





Crush, qui a cartonné l’an dernier avec « RushHour », va prendre le relai. Le public va également accueillir DPR LIVE qui a terminé avec succès sa tournée mondiale « The REGIMETOUR ».