Jungkook est l’idole de k-pop qui incarne le mieux « la passion »

De plus en plus de pays succombent à la folie k-pop. Ceux qui sont passionnés des artistes sud-coréens ne cessent de se multiplier à travers le monde.





Alors, quel membre de boys band est-il le mieux placé pour devenir une icône de la passion ? Afin d’y répondre, Danmee, média spécialisé dans la hallyu, la vague culturelle populaire coréenne, a récemment mené une enquête auprès des internautes.





C’est Jungkook, le benjamin du puissant groupe masculin BTS qui est arrivé en tête obtenant plus de la moitié des voix exprimées, soit 58 %. Il faut savoir que sa devise personnelle est « Rather be dead than cool », traduisible par « Je préfère mourir plutôt que de vivre sans passion ». Cette phrase tatouée sur son avant-bras montre que la passion est une valeur importante dans sa vie. Ensuite arrivent dans l’ordre Yunho de TVXQ, Moonbin d’Astro, Minho de SHINee et Dino de Seventeen qui sont tous connus pour leur performance passionnante.