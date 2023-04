Taeyang confirme son come-back en avril

ⓒ THE BLACK LABEL

Le retour de Taeyang qui a fait sensation avec « Vibe » est imminent. Près de trois mois après la sortie de ce single, le nouveau projet musical du vocaliste de son vrai nom Dong Young-bae sera dévoilé le 25 avril. L’artiste qui fait partie du groupe légendaire BIGBANG, lancé en 2006 par le label YG Entertainment, a déjà terminé le tournage du clip vidéo de son titre phare.





Sachez que « Vibe » sorti le 13 janvier dernier a vu le nombre d’écoutes sur Spotify, la première plateforme en streaming musical au monde, dépasser les 100 millions le 19 mars. Ce morceau composé par Teddy, Taeyang et Jimin a intégré le Billboard Hot 100 à la 76e place et pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 61 pays. D’où l’attente grandissante pour l’album de Taeyang publié six ans après la sortie de son dernier projet « White Night » en 2017.