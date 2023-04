Le 1er opus officiel de Le Sserafim sera publié le 1er mai

ⓒ SOURCE MUSIC

Le Sserafim ayant débuté le 2 mai 2022 sous le label Source Music, une filiale de HYBE, sortira son 1er album studio le 1er mai. Le quintette féminin va ainsi célébrer le 1er anniversaire de ses débuts avec la publication de « UNFORGIVEN » qui veut dire « non pardonnée ».





Pour rappel, son 2e mini-album « ANTIFRAGILE » sorti en octobre 2022 s’est hissé au 14e rang du Billboard 200, classement des albums les plus vendus aux Etats-Unis. Le Sserafim est ainsi devenu le girls band de k-pop ayant intégré le plus rapidement ce classement prestigieux. A noter que cet EP, composé de cinq morceaux, s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires.