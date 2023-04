Un nouveau boys band produit par Zico s’apprête à débuter

ⓒ KOZ Entertainment

Zico, qui a fait ses débuts au sein du boys band Block B en 2011, est également connu comme producteur. Selon KOZ Entertainment, un nouveau groupe masculin produit par le célèbre rappeur sera lancé le 30 mai prochain.





Il faut savoir que Zico, de son vrai nom Woo Ji-ho, est à la tête de ce label qu’il a lui-même fondé en novembre 2018. Et il fait partie de HYBE auquel appartiennent notamment BTS et Tomorrow x Together. L’attente est grande donc pour la naissance d’un groupe d’idoles formé par Zico, connu pour son style musical original.