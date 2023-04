Yunho fera son retour en tant qu’acteur

ⓒ SM Entertainment

Il n’est pas rare de voir des membres de groupes d’idoles mener de front leur carrière d’acteur. C’est justement le cas de Yunho qui a débuté en 2004 au sein du boys band légendaire TVXQ lancé par SM Entertainment.





L’artiste, également appelé U-Know Yunho, sera de retour en tant qu’acteur dans la nouvelle série « Race » qui sera dévoilée le 10 mai sur Disney+. Il donnera la réplique à Lee Yeon-hee qui a joué entre autres dans la comédie romantique « New Year Blues » et la série « Welcom to Wedding Hell ».





Dans « Race », elle interprétera le personnage de Park Yoon-jo qui veut faire toutes ses preuves dans un conglomérat et s’efforce à survivre dans le monde professionnel extrêmement concurrentiel. De son côté, Yunho se glissera dans la peau de Dong-hoon, jeune entrepreneur qui rêve de créer une entreprise dans laquelle tous les collaborateurs se sentent heureux.