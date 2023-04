Bienvenue à China Town

Il se peut qu’au cours de votre séjour en Corée du Sud, vous ayez envie d’autre chose, de changer d’air ou plutôt de changer d’épices et de cuisine. Pourquoi ne pas vous rendre dans les nombreux quartiers chinois ? Vous pouvez également y découvrir des marchés comme à Daelim.





ⓒ daerimmk, Oh Ha-young

Mais ceux-ci vous offrent surtout une gastronomie tellement authentique qu’elle pourrait vous dépayser. Effectivement les panneaux, les noms des restaurants ou encore les menus en chinois n’aident pas toujours.





ⓒ Elody Stanislas

Les jeunes s’y rendent souvent pour profiter de la viande de mouton grillée peu habituelle dans la cuisine coréenne. A Kondae, un quartier étudiant, on trouve des mets plus variés, allant des petits déjeuners les plus divers aux plats traditionnels de certaines régions comme le fameux « Poulet du mendiant ».





ⓒ Elody Stanislas

Mais pour vraiment avoir l’impression de voyager, rendez-vous au China Town d’Incheon où l’ambiance saura vous transporter. Voilà le menu, maintenant, c’est à vous de goûter.