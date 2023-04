Guinness : Blackpink devient la chaîne musicale la plus regardée sur YouTube

ⓒ YG Entertainment

Le girls band sud-coréen Blackpink s’inscrit un peu plus encore dans le Livre Guinness des records. Le quatuor féminin le plus connu au monde détient à présent le record de la chaîne musicale la plus regardée sur YouTube.





Selon l’annonce faite mardi par l’agence du groupe, YG Entertainment, la chaîne officielle de Blackpink a dépassé, lundi, les 30 milliards de vues, devançant celle de Justin Bieber. Il lui aura fallu six ans et neuf mois pour atteindre ce chiffre.





Par ailleurs, le groupe, composé de Jennie, Rosé, Lisa et Jisoo, a renforcé sa position de groupe musical le plus suivi sur la plateforme américaine, avec 86,9 millions d'abonnés.





Ce nouvel exploit vient s'ajouter à l'impressionnante collection de 21 records du monde Guinness détenue par Blackpink.