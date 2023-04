IVE : son premier album vendu à plus d’un million d’unités lors de la première semaine

ⓒ YONHAP News

Le premier album studio d’IVE, l'un des groupes féminins de k-pop les plus en vogue en ce moment, a dépassé la barre symbolique du million de ventes dès la première semaine de sa sortie.





Selon l’annonce faite lundi par l’agence du girls band, Starship Entertainment, « I've IVE », le premier projet complet du sextuor dévoilé le 10 avril, s'est écoulé à 1 102 107 exemplaires lors de la première semaine.





IVE est ainsi devenu le troisième groupe de filles sud-coréen à vendre autant de disques au cours des sept premiers jours suivant la sortie d'un album, après Blackpink et Aespa.





Pour rappel, son EP « After LIKE », composé de deux morceaux, sorti en août 2022 avait atteint ce cap symbolique deux mois plus tard.