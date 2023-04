Heo Dae-uk présente son nouvel album « Will It Be Spring Tomorrow ? »

Cette semaine nous avons eu l’occasion d’interviewer Heo Dae-uk, un pianiste de jazz originaire de Corée du Sud et vivant entre son pays d'origine et la France. Reconnu pour son style « innovant » et « envoutant », il est venu sur notre antenne pour parler de son nouvel album intitulé « Will It Be Spring Tomorrow ? », sorti en mars.





Au cours de l'interview, Heo a expliqué sa méthode de composition. Il a également évoqué ses inspirations naturelles qui l’ont aidé lors de la préparation de cet album, ainsi que la façon dont il est accueilli par le public sud-coréen. Selon lui, le morceau qui connaît le plus de succès en ce moment en Corée du Sud est « Ttanttun song » : « ttanttun » vient de la prononciation du mot oncle en coréen « Samchon » avec la voix de son neveu lorsqu'il était bébé. Ce morceau, suivant principalement deux notes, mi et sol, jouit de sa popularité grâce à l’atmosphère joyeuse que crée cette simplicité mélodique.





En parlant de ses fans, l'artiste a souligné que ces derniers lui faisaient des retours très détaillés, un geste qui touche profondément Heo. Il a également raconté comment il est devenu le pianiste qu’il est aujourd’hui, de son origine dans la musique classique, à la découverte du jazz qui ont ensemble crée son style et univers musical actuel.





Concernant la différence entre la musique classique et le jazz, Heo a expliqué que la première est une quête à perfectionner des morceaux écrits, alors que le second est une composition qui s’improvise, sans limite harmonique ou rythmique.





En parlant de sa carrière, Heo a évoqué ses expériences en tant que directeur musical pour une pièce de théâtre retraçant les 60 ans de carrière de la comédienne Park Jung-ja, ainsi que ses projets futurs en tant qu'artiste de jazz.





Lorsqu’on lui a demandé quelle autre carrière il aurait envisagé s’il n’était pas devenu pianiste, il a répondu poète, ce à quoi il a ajouté qu’il ne pouvait pas concevoir autre chose qu’un métier artistique.





En somme, cette interview a permis de découvrir l'univers de Heo Dae-uk, un artiste de jazz talentueux qui continue d'explorer de nouveaux horizons et sonorités musicaux. Son nouvel album « Will It Be Spring Tomorrow ? » qui rentre bien dans le thème de la saison, est à découvrir sans plus tarder.